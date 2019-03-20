2019-03-20T09:36:13+03:00
Общество

В Сургуте на семь лет в колонию отправили наркосбытчицу из Тамбова

Женщина привезла в округ крупную партию «синтетики»
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на семь лет в колонию отправили наркосбытчицу из Тамбова. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте на семь лет в колонию отправили наркосбытчицу из Тамбова. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летней жительницы города Тамбов. Она обвинялась покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, наркосбытчица в течение 2018 года, получив от неустановленного следствием лица синтетический наркотик, распространяла его через «закладки-тайники» на территории города Сургута и Сургутского района. Ее преступный бизнес пресекли сотрудники правоохранительных органов. Наркотики массой более 1,6 килограммов, изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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