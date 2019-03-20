В Югре объявляет конкурс художественного творчества «Быть здоровым – здорово!»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-20T09:27:42+03:00

Принять в нём участие могут взрослые и дети

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Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа объявил конкурс, направленный на мотивацию к ведению здорового образа жизни, развитие представления молодежи о семье, традициях и культуре. Состязание продлится до 15 мая.

Его участниками могут стать как юные югорчане дошкольного и школьного возраста, так и взрослые.

Так, в номинации «Рисунок» на тему «Врач – человек, которому мы доверяем!» принимаются творческие работы от детей в возрасте 5-10 лет.

Участниками номинации «Плакат/комикс» на тему «Здоровым быть – здорово!» могут стать жители региона от 11 до 16 лет. По условиям конкурса, на плакате должен быть указан оригинальный слоган, отличающийся от названия темы, выражающий основную мысль автора. Тематика же комиксов может касаться основных составляющих здорового образа жизни: гигиена, режим дня, здоровое питание, психологический климат в семье. Комикс должен быть коротким – не более 2 листов.

В номинации «Фотография – семейное фото» на тему «Здоровая семья» (для семей с тремя и более детьми), «Для нас здоровье – это...» смогут поучаствовать югорчане от 17 лет и старше. На фотографиях обязательно должны быть запечатлены все члены семьи, а сами работы – отражать престиж семьи и многодетности в Югре, привлекательность выбора здоровья в семье, способы его поддержания членами семейства.

По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и возрастной категории, а также выявлены лучшие работы учеников, выпускников художественных школ, всех участников.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU