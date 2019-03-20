2019-03-20T09:20:00+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске назвали имена лучших синхронисток по плаванию

Победительницы еду на состязания по УрФО
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске назвали имена лучших синхронисток по плаванию. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Ханты-Мансийске назвали имена лучших синхронисток по плаванию. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Первенство округа по синхронному плаванию среди юниорок 15-18 лет, девушек 13-15 лет и девочек до 13 лет завершилось накануне в окружной столице Югры.

Как сообщает «ЮграМегаспорт» в заключительный день турнира юных «русалок» в бассейне аквапарка Ледового дворца спорта прошли выступления в группах и дуэтах. Во второй половине соревновательного дня спортсменки состязались в соло программе и комбинированной программе.

Первое место в категории до 13 лет в групповой программе заняла команда Ханты-Мансийска. Ульяна Зотеева, ставшая золотым призером турнира.

В категории 13-15 лет в групповых упражнениях первое место также заняли хозяева соревнований.

Примечательно, что многие участницы регионального первенства продолжат свои выступления в бассейне Ледового дворца спорта на первенстве Уральского федерального округа по синхронному плаванию, которое пройдет в столице Югры с 20 по 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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