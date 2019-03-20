В Югре стартует Год коренных народов России

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-20T08:53:32+03:00

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Международный форум, посвященный Году языков коренных народов в России, откроется в Ханты-Мансийске 21 марта.

Напомним, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2019 год международным Годом языков коренных народов. Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выступил с инициативой проведения в России Года языков коренных народов. Основной площадкой для проведения тематических мероприятий был выбран Ханты-Мансийский автономный округ.

Стартует мероприятие с торжественной церемонии открытия и презентации выставочной экспозиции, посвященной тематическому году. После чего состоится пленарное заседание «Один мир – тысячи голосов», участниками которого станут около 500 человек. Это представители науки, общественности, учителя родных языков со всей страны, представители органов власти регионов России, а также стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Республики Непал, Финляндии, Китайской Народной Республики и других.

В ходе заседания губернатор Югры Наталья Комарова представит доклад о сохранении языка, фольклора коренных народов в цифровую эпоху.

В течение двух дней работы международного форума будут также развернуты секции, посвященные обсуждению лучших практик и проектов по поддержке родных языков, русского языка как языка межнационального общения, языков коренных малочисленных народов в системе образования, роли науки в сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов и многим другим.

Кроме того, состоится открытое выездное заседание организационного комитета международного Года языков коренных народов.

Особое внимание в 2019 году будет уделено разработке концепции изучения и преподавания родных языков.

ИСТОЧНИК KP.RU