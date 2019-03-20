Авто пьяного югорчанина поместили на штрафстоянку

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-20T08:46:34+03:00

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Был лишён прав и вновь сел нетрезвым за руль житель города Советский ХМАО. Мужчине грозит срок.

- Дознавателями Советского района возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Будучи лишенный прав на управление авто, подозреваемый вновь управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

В округе за прошедшие сутки раскрыто два ранее зарегистрированных преступления: кража и мошенничество.

Добавим, что за неделю в Югре задержаны 136 нетрезвых водителей, из которых 19 человек уже были лишены прав за данное нарушение. Теперь им грозят сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU