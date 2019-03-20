СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-20T08:42:08+03:00

В школьные столовые Югры не пропустят фальсификат. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Школьники Югры будут получать качественные продукты для питания. Об этом говорили на заседании комиссии по обороту некачественных товаров в Ханты-Мансийске.

По данным Роспотребнадзора Югры, мошенники реализуют незаконную продукцию через предприятия-призраки. Такие фирмы, как правило, не имею фактических офисов и сотрудников, им совершенно не интересно какого качества произведенный, или того хуже, перекупленный товар, и кому его дальше реализовывать. Даже если в качестве покупателей выступают дошкольные и образовательные учреждения.

Роспотребнадзор регулярно борется с правонарушителями. На сегодняшний день составлен всероссийский реестр подобных фантомных предприятий - Государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей.

Это «черный список» производителей фальсификатов и некачественной продукции. Сегодня в нем зафиксировано порядка 25000 выявленных нарушений.

Как подчеркнул заместитель Главы Ханты-Мансийска Теодор Марютин, в городе должен быть поставлен заслон фальсификатам. Он должен быть централизованным и систематизированным. Именно в этом направлении и ведется работа в столице региона. Так, сейчас реализуется проект единого окна проверки качества продукции при закупках для образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU