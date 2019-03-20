В Нижневартовске женщина украла ноутбук

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-20T08:28:21+03:00

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Кража не сошла с рук 35-летней вартовчанке. Мужчина, которого она лишила ноутбука обратился в полицию.

- В Нижневартовске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Известно, что находясь в квартире пострадавшего по улице 60 лет Победы, подозреваемая похитила ноутбук стоимостью 25 500 рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 34, из них: разбой, два случая грабежа, два мошенничества, семь краж и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU