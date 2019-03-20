В Сургуте снегоуборочный погрузчик задавил бабушку

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-20T08:10:37+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла пожилая женщина, случилось накануне в Сургуте.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 10:35 в городе Сургут на улице Бажова в жилой зоне 36-летний водитель, управляя трактором «Амкодор», при движении задним ходом, допустил наезд на пешехода, женщину 1938 года рождения.

В результате происшествия женщина скончалась.

Глава Сургута Вадим Шувалов выразил соболезнования родственникам погибшей женщины на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким 80-летней жительницы Сургута Могильниковой В.М., которая скончалась сегодня в СКТБ после дорожно-транспортной аварии с участием снегоуборочного погрузчика на ул. Бажова, 17. Проверку по факту ДТП проводит Управление МВД России по городу Сургуту» - говорится в сообщении.

Горожане неоднозначно отнеслись к инциденту. Некоторые в соцсетях обвиняют водителя трактора.

«Да, что это такое? Уже не первая трагедия от такого транспорта. Водители видимо не смотрят по сторонам и не думают, что люди могут ходить, бессовестные!» - пишет местная жительница.

«А вы не думали, что у трактора много слепых зон, что машинист и так смотрит чтоб не зацепить машины вокруг, а люди под колесами ходят и думают, что смотрят только на них. В зоне работы спецтехники людей не должно быть вообще» - отвечает ей сургутянин.

Большинство комментариев говорят о том, что погибшие и пострадавшие сами виноваты в случившемся. Они игнорируют спецтехнику и проходят в минимальной близости.

«У водителя трактора есть «слепые зоны», поэтому и случилось это. А чтобы такого не происходило, нужно: либо обходить, либо ждать пока трактор увидит вас или другого иного человека, остановится и пропустит» - отмечает горожанин.

«Место уборок по проезжим участкам дворов надо перекрывать и для пешеходов, некоторые сами лезут, как малые дети, в зоны снегоуборок. По мне, так оставленные машины вместе со снегом в кучу, водителям спецтехники ювелирами приходится быть с "подснежниками". Бабулю конечно жалко, но я на стороне тракториста» - парирует Николай.

Добавим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и трое получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU