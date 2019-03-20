Глава Сургута вручил директору департамента ЖКХ лопату и потребовал убрать снег
Накануне глава Сургута Вадим Шувалов с инспекцией по уборке снега и наледи побывал во дворах города. Увиденное настолько возмутило руководителя муниципалитета, что он вручил директору департамента в руки лопату и потребовал самому взяться за работу.
- Я обещал проверки качества уборки снега — пожалуйста! Сегодня у нас был жёсткий разговор с Романом Богачом, директором департамента городского хозяйства администрации Сургута. Так или иначе, но ответственные обязаны обеспечить чистоту улиц и придомовых территорий в самые кратчайшие сроки. И я сейчас имею в виду не только Романа Алексеевича, но и, в первую очередь, руководителей управляющих компаний! – пишет на своей странице в ВКонтакте Вадим Шувалов.
Глава Сургута заяви, что сургутяне хотят жить в нормальных условиях. Если ответственные за уборку снега не смогли организовать работу, то за лопату должен взяться сам директор департамента и вместе с подчинёнными выйти на улицы города.
Жители Сургута активно поддержали главу и ответили в комментариях, что дворы и улицы находятся в ужасном состоянии.- 30 лет победы 44/4, проездной двор для всего микрорайона За ручьем, огромный поток транспорта выезжает и заезжает от ТЦ «Союз». Разбитая замёрзшая дорога с ямами не менее 30 см в глубину, машины проваливаются. Я неделю не могу заехать во двор из-за этих ям из опасения разбить бампер или оставить в яме колесо. Управляющей компании плевать, сообщает местная жительница.
Добавим, что под постом главы оставлены более 20 сообщений о некачественной уборке снега.
Глава Сургута вручил лопату директору департамента ЖКХ и потребовал убрать снег.
ИСТОЧНИК KP.RU