Глава Сургута вручил директору департамента ЖКХ лопату и потребовал убрать снег

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-20T07:48:03+03:00

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Накануне глава Сургута Вадим Шувалов с инспекцией по уборке снега и наледи побывал во дворах города. Увиденное настолько возмутило руководителя муниципалитета, что он вручил директору департамента в руки лопату и потребовал самому взяться за работу.

- Я обещал проверки качества уборки снега — пожалуйста! Сегодня у нас был жёсткий разговор с Романом Богачом, директором департамента городского хозяйства администрации Сургута. Так или иначе, но ответственные обязаны обеспечить чистоту улиц и придомовых территорий в самые кратчайшие сроки. И я сейчас имею в виду не только Романа Алексеевича, но и, в первую очередь, руководителей управляющих компаний! – пишет на своей странице в ВКонтакте Вадим Шувалов.

Глава Сургута заяви, что сургутяне хотят жить в нормальных условиях. Если ответственные за уборку снега не смогли организовать работу, то за лопату должен взяться сам директор департамента и вместе с подчинёнными выйти на улицы города.

Жители Сургута активно поддержали главу и ответили в комментариях, что дворы и улицы находятся в ужасном состоянии.- 30 лет победы 44/4, проездной двор для всего микрорайона За ручьем, огромный поток транспорта выезжает и заезжает от ТЦ «Союз». Разбитая замёрзшая дорога с ямами не менее 30 см в глубину, машины проваливаются. Я неделю не могу заехать во двор из-за этих ям из опасения разбить бампер или оставить в яме колесо. Управляющей компании плевать, сообщает местная жительница.

Добавим, что под постом главы оставлены более 20 сообщений о некачественной уборке снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/698180" frameborder="0"></iframe> Глава Сургута вручил лопату директору департамента ЖКХ и потребовал убрать снег.

ИСТОЧНИК KP.RU