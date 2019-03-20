В течение недели на дорогах Югры задержано 136 нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 07:16 2019-03-20T07:16:31+03:00

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По вине нетрезвых водителей совершаются дорожные аварии с тяжкими последствиями. По данным полицейских именно в нетрезвом состоянии совершаются многие преступления, в том числе и угоны.

Так, накануне в Белоярском районе молодой человек ночью угнал авто с парковки, чтобы просто покататься. Однако владелец машины обнаружил пропажу и заявил в полицию. Патрульная служба обнаружила автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый угонщик. Со слов подозреваемого, машину он собирался вернуть до того, как владелец обнаружит пропажу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, за прошедшую неделю на дорогах округа задержано 136 водителей с признаками опьянения, их которых 40 – отказались от медицинского освидетельствования и 19 – повторно управляли транспортным средством с признаками опьянения.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU