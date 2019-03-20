2019-03-20T07:05:57+03:00
Общество

Погода в Югре 20 марта: стойкий плюс и небольшие осадки

Поутру и вечером на дорогах гололёд
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 20 марта: стойкий плюс и небольшие осадкиПогода в Югре 20 марта: стойкий плюс и небольшие осадкиФото: Татьяна Коркина
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В среду 20 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки: снег, мокрый снег, слабая изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4,-1 ºС, местами -2,-7 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,+2 ºС.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -2, +4 градуса.

В Нижневартовске ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -3, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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