СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-20T07:05:57+03:00

Погода в Югре 20 марта: стойкий плюс и небольшие осадки Фото: Татьяна Коркина

Поутру и вечером на дорогах гололёд

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В среду 20 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки: снег, мокрый снег, слабая изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4,-1 ºС, местами -2,-7 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,+2 ºС.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -2, +4 градуса.

В Нижневартовске ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -3, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU