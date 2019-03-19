Пенсионерка из Югры разрушила планы мошенника

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-19T16:00:13+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Березовского района обратилась 78-летняя женщина. Так, неизвестный пытался совершить кражу 20000 рублей, принадлежащих заявительнице.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленник, позвонив югорчанке на домашний телефон, представился внуком женщины и попросил денег на подарок маме. Пенсионерка пообещала, что на указанный им номер карты переведет 20000 рублей, но только на следующий день.

Но прежде чем переводить деньги «внуку», пенсионерка позвонила дочери. Из разговора выяснилось, что женщина во второй раз чуть не попалась на уловки мошенников.

Выяснилось, что недавно женщина перевела мошенникам порядка 100 тысяч рублей. В тот раз, злоумышленники, позвонив женщине на телефон, представились сотрудниками полиции. Лже-полицейские настоятельно рекомендовали ей перевести деньги за якобы родственника, который попал в ДТП. В результате женщина перевела всю запрашиваемую сумму на счета мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU