СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-19T15:50:44+03:00

В Пыть-Яхе на вывоз снежных куч дали неделю. Фото с сайта администрации города Пыть-Ях

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Глава Пыть-Яха Александр Морозов потребовал от управляющих компаний и подрядных организаций в течение недели убрать снег за неделю.

По словам руководителя муниципалитета, сейчас город находится в неудовлетворительном состоянии. На исправление ошибок он дал недельный срок. К 25 марта снежных куч должно стать меньше.

- Работать по протоколу нельзя. Вы должны предпринимать шаги, чтобы люди увидели результат. Увеличивайте количество техники, рабочих. Я требую, чтобы город привели в порядок!, - обратился глава Пыть-Яха.

Для более эффективной работы Александр Морозов предложил расчищать и вывозить складированный в микрорайонах снег в круглосуточном режиме.

Представители управляющих компаний рассказали о тех трудностях, с которыми они сталкиваются при выполнении работы. Нередко жители многоэтажек оставляют свой автотранспорт у подъезда и проехать снегоуборочной технике просто нет возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU