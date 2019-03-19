2019-03-19T14:58:48+03:00
Общество

Житель Ханты-Мансийска за сломанный айфон получил 124 тысячи рублей

Мужчине помогли составить иск в суд
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин не долго радовался покупке. Вскоре у дорогого гаджета отказал микрофон. Ремонт мобильного только ухудшил ситуацию.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Югры, в январе 2017 года житель Ханты-Мансийска купил мобильный телефон IPhone 7 – 128 Gb, стоимостью 64490 рублей, а также аксессуары на 6470 рублей. В гарантийном сроке в товаре проявился недостаток – перестал работать разговорный динамик. Потребитель обратился к продавцу с целью проведения ремонта и устранения недостатков. По истечении установленного законом срока проведения продавцом ремонта смартфона, потребитель предъявил претензию. При неоднократном обращении к продавцу, товар потребителю не возвращен. Точкой кипения для потребителя стало извещение о том, что при проведении ремонта сломан экран телефона.

Тогда югорчанин обратился в суд с исковым заявлением о расторжении договора купли-продажи товара, взыскании его стоимости, выплате неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за отказ в удовлетворении требования потребителя в добровольном порядке.

Суд частично удовлетворил требования потребителя и взыскал с продавца стоимость товара 64 490 рублей, неустойку в размере 11 608,20 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, штраф в размере 40 549,10 рублей, а также сумму оплаченных юридических услуг – 3 134 рубля. Всего 124 781,30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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