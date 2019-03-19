2019-03-19T14:50:08+03:00
Общество

В Югре могут запретить въезд иностранцам

География полетов из аэропортов округа обширна
Алена Кульмухаметова
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В Югре могут запретить въезд иностранцам. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре могут запретить въезд иностранцам. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Гости из зарубежья не все смогут пройти таможенный контроль, а значит, въезд в Югру им будет запрещён. Виной тому – неоплаченные административные штрафы.

Если за 2017 год по делам об административных правонарушениях Ханты-Мансийской таможней принято 4 решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранных граждан, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, то за 2018 год таких решений принято 30. С начала 2019 года уже принято одно решение о не разрешении въезда в РФ.

География полетов из аэропортов Югры обширна, в том числе и в страны ближнего зарубежья: Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан. Среди авиапассажиров немалую долю составляют трудовые мигранты, прибывающие на заработки на территорию ХМАО - Югры.

В 2018 году 75 % дел об административных правонарушениях, возбужденных Ханты-Мансийской таможней, составили дела в отношении физических лиц. Большую часть из них, а именно порядка 62 %, составляют правонарушения, связанные с несоблюдением запретов и ограничений при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отметим, что ограничение на въезд будет действовать до осуществления оплаты административного штрафа за совершенное правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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