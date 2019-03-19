2019-03-19T13:55:29+03:00
Общество

В Кондинском районе задержали «чёрного» лесоруба

Мужчина напилил дров для собственных нужд
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе задержали «чёрного» лесоруба. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Кондинском районе задержали «чёрного» лесоруба. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Нарушителя выявили во время рейда в лесу Леушинского лесничества полицейские Кондинского района. "Чёрный лесоруб" не удосужился взять разрешения на вырубку.

Выяснилось, что 28-летний местный житель без разрешения лесхоза вырубил несколько деревьев породы: ель, пихта, береза и осина. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Кондинского территориального отдела-лесничества, составила более пяти тысяч рублей. Со слов нарушителя, деревья он срубил для личных хозяйственных нужд.

В настоящее время в отношении горе-лесоруба возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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