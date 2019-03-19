В Кондинском районе задержали «чёрного» лесоруба
Нарушителя выявили во время рейда в лесу Леушинского лесничества полицейские Кондинского района. "Чёрный лесоруб" не удосужился взять разрешения на вырубку.
Выяснилось, что 28-летний местный житель без разрешения лесхоза вырубил несколько деревьев породы: ель, пихта, береза и осина. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Кондинского территориального отдела-лесничества, составила более пяти тысяч рублей. Со слов нарушителя, деревья он срубил для личных хозяйственных нужд.
В настоящее время в отношении горе-лесоруба возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU