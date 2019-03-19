Вартовчанам предлагают заменить бумажный проездной на пластиковую карту

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-19T13:47:59+03:00

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Общественный муниципальный транспорт Нижневартовска готовится полностью перейти на электронную оплату проезда. С 1 апреля бумажные проездные в автобусах предъявить не получится - они будут не действительны. Нижневартовск один из первых городов в Югре, где пошли на такой удобный и современный шаг.

- Город Нижневартовск готовится к участию в проекте «Умный город» в качестве пилота, но уже сейчас реализуются мероприятия по цифровизации городской среды, одним из которых является внедрение интеллектуальной системы оплаты проезда в общественном транспорте. С апреля текущего года проезд школьников и студентов в общественном транспорте будет осуществляться по электронным (интеллектуальным) проездным билетам. Бумажные проездные изготавливаться не будут, - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Сейчас бумажными проездными пользуются школьники и студенты. С введением пластиковых карт для учащихся, к примеру, отпадёт необходимость подтверждать свой статус справкой с места учебы. Электронный проездной будет персонифицированным: с фотографией, фамилией и инициалами на нем. Что автоматически исключает возможность подделать проездной или передать его другим людям.

Пластиковые проездные - это комфортный способ оплаты проезда для тех, кто регулярно пользуется услугами муниципальных маршрутов. Такой проездной прослужит долго. Пополнить баланс можно с помощью специального терминала. 10 таких размещены непосредственно в автобусах, ещё 10 – в торговых центрах. В ближайшей перспективе «закинуть» средства на карту можно будет с помощью мобильных банковских приложений. Для этих целей ПАТП-2 намерены установить в автобусах так называемые актуализаторы.

Стоимость карты составляет 145 рублей. Специалисты призывают школьников и студентов до апреля позаботиться о получении именных проездных, чтобы продолжать пользоваться льготным проездом. Сегодня он составляет 700 и 1100 рублей для школьника и студента соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU