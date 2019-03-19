2019-03-19T13:40:41+03:00
Происшествия

Начальник почтового отделения из Югры похитила из кассы 300 тысяч рублей

Она объяснила свой поступок финансовыми трудностями
Алена Кульмухаметова
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Начальник почтового отделения из Югры похитила из кассы 300 тысяч рублейНачальник почтового отделения из Югры похитила из кассы 300 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Женщина воспользовалась служебным положением и взяла из кассы деньги. Однако преступление было раскрыто.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 53-летняя подозреваемая, занимающая должность начальника отделения почтовой связи одного из поселений муниципалитета, похитила из кассы 300 000 рублей.

В признательных показаниях женщина пояснила, что решилась на такой поступок из-за сложных жизненных обстоятельств.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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