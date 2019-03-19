Профессионалы из Югры примут участие в финальном этапе конкурса «Славим человека труда»
Югорчане – в числе участников финальных этапов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа.
Как сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа, 19-20 марта на базе Югорского государственного университета и ООО «Газпром трансгазЮгорск» развернется борьба за звание «Лучшего лаборанта химического анализа».
Всего в конкурсе примут участие 24 человека из субъектов Российской Федерации, входящих в состав УрФО.
20 марта в Тюмени будут проходить заключительные этапы конкурса профмастерства по номинации «Лучший инженер-теплотехник» и «Народные художественные промыслы».
ИСТОЧНИК KP.RU