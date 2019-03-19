2019-03-19T13:34:29+03:00
Общество

Профессионалы из Югры примут участие в финальном этапе конкурса «Славим человека труда»

Он проходит в Югорске и в Тюмени
Алена Кульмухаметова
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Югорчане – в числе участников финальных этапов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа.

Как сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа, 19-20 марта на базе Югорского государственного университета и ООО «Газпром трансгазЮгорск» развернется борьба за звание «Лучшего лаборанта химического анализа».

Всего в конкурсе примут участие 24 человека из субъектов Российской Федерации, входящих в состав УрФО.

20 марта в Тюмени будут проходить заключительные этапы конкурса профмастерства по номинации «Лучший инженер-теплотехник» и «Народные художественные промыслы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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