СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-19T12:53:36+03:00

В Сургуте полицейские задержали юношу с крупной партией наркотиков. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Планы молодого парня разбогатеть на преступном бизнесе нарушили полицейские Сургута. Юноша задержан и помещен в изолятор.

Накануне сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Сургута задержан 19-летний парень, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 25 свертков с порошкообразным веществом. В рюкзаке подозреваемого, прибывшего из страны ближнего зарубежья, полицейские обнаружили весы, изолирующую ленту и полимерный пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета. Кроме того, по месту жительства задержанного в ходе обыска обнаружено порядка 14 граммов аналогичного вещества.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством «Соль». Общая масса составила порядка 560 граммов.

Злоумышленник пояснил, что приехал в Сургут с целью заработка. Наркотик фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники».

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU