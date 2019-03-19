2019-03-19T12:44:58+03:00
Общество

Прокуратура Югры собирает жалобы от населения на «мусорную реформу»

Открыта горячая линия
Алена Кульмухаметова
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Прокуратура Югры собирает жалобы на «мусорную реформу». Фото из соцсети ВКонтактеПрокуратура Югры собирает жалобы на «мусорную реформу». Фото из соцсети ВКонтакте
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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа запустила «горячую линию» по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов и начисления платы за эту услугу.

Жителям округа можно позвонить по номеру телефону 8(3467)352-163 и высказать своё недовольство по поводу качества обслуживания и тарифах.

Горячая линия будет работать только пять дней – с 18 по 22 марта. В ведомстве будут принимать звонки в будни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Жители могут сообщать о нарушениях при обращении с отходами производства и потребления, о несанкционированном размещении мусора на территории муниципалитетов, о начислении «двойных платежей» и об ошибках в квитанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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