СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-19T12:00:41+03:00

В Нижневартовске за наркотики осужден мужчина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Он купил их для личного употребления

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Нижневартовский городской суд накануне вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении наркотиков, совершенном в крупном размере.

Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, осужденный в сентябре 2018 года через тайник-закладку купил для личного потребления у неустановленного лица наркотики в крупном размере.

В ходе его личного досмотра сотрудниками полиции Нижневартовску изъято наркотическое средство.

Суд назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU