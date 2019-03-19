В Нижневартовске за наркотики осужден мужчина
Нижневартовский городской суд накануне вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении наркотиков, совершенном в крупном размере.
Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, осужденный в сентябре 2018 года через тайник-закладку купил для личного потребления у неустановленного лица наркотики в крупном размере.
В ходе его личного досмотра сотрудниками полиции Нижневартовску изъято наркотическое средство.
Суд назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU