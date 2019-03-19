2019-03-19T11:55:10+03:00
Общество

В Югре снижается количество преступлений

В этом заслуга взаимодействия всех ведомств и общественников
Алена Кульмухаметова
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Криминальная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2018 года характеризуется стабильным снижением общего количества зарегистрированных преступлений – минус 6%. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании по обеспечению правопорядка.

Так, по информации управления следственного комитета Российской Федерации в 2018 году в нашем регионе зафиксировано снижение в 2,5 раза количества сообщений о незаконной организации, проведении азартных игр. По словам главы региона, это хороший показатель, но технологии в современных обстоятельствах уходят в интернет, поэтому важно при проведении работы в этом направлении принимать во внимание данный немаловажный фактор.

В ходе заседания было отмечено, что управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей имеет положительный эффект от взаимодействия с жителями города Сургута, объединенными в общественные организации в том числе. Так, по итогам общественного контроля в сфере соблюдения антитабачного законодательства за 2018 год взыскано около 1,5 млн рублей штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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