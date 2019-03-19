2019-03-19T11:43:01+03:00
Происшествия

В Югре полицейские задержали нетрезвого угонщика авто

Машину он собирался вернуть до обнаружения пропажи
Алена Кульмухаметова
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В Югре полицейские задержали нетрезвого угонщика авто. Фото с сайта pixabay.comВ Югре полицейские задержали нетрезвого угонщика авто. Фото с сайта pixabay.com
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Пьяный житель Белоярского района ночью решил взять на стоянке чужой автомобиль и покататься. Вернуть машину до заявления в полицию он не успел.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, ночью в полицию Белоярского района поступило звонок от жителя района об угоне автомобиля со стоянки.

Патруль полицейских автомобиль обнаружили. За рулем находился 23-летний нетрезвый мужчина, у которого отсутствовали документы на право управления этим авто.

Полицейские установили, что белоярец, заметив открытый автомобиль с ключами в замке зажигания, решил воспользоваться данной ситуацией. Со слов подозреваемого, машину он собирался вернуть до того, как владелец обнаружит пропажу.

Отметим, что югорчанин ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Молодому человеку судом назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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