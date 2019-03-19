В Югре полицейские задержали нетрезвого угонщика авто
Пьяный житель Белоярского района ночью решил взять на стоянке чужой автомобиль и покататься. Вернуть машину до заявления в полицию он не успел.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, ночью в полицию Белоярского района поступило звонок от жителя района об угоне автомобиля со стоянки.
Патруль полицейских автомобиль обнаружили. За рулем находился 23-летний нетрезвый мужчина, у которого отсутствовали документы на право управления этим авто.
Полицейские установили, что белоярец, заметив открытый автомобиль с ключами в замке зажигания, решил воспользоваться данной ситуацией. Со слов подозреваемого, машину он собирался вернуть до того, как владелец обнаружит пропажу.
Отметим, что югорчанин ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Молодому человеку судом назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU