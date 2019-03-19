В Нижневартовске будут строить бюджетные дороги

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-19T11:33:42+03:00

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Подготовительные работы для строительства улицы Нововартовской, которая в будущем станет дублером улицы Лопарева начнутся с наступлением тёплой погоды в Нижневартовске. Отметим, что дорога будет единственной соединяющей старую часть города и современную.

Строительство улицы Нововартовской пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году будет заключен контракт на возведение первой очереди магистрали.

- До конца года приступим к строительству дорог в рамках нового для города механизма государственно-частного партнерства – контракта жизненного цикла. В данном случае подрядчик проектирует, строит и обслуживает дорогу. С применением такого механизма в этом году планируем приступить к строительству трех дорог: улицы Пикмана, проезда к строящейся больнице на 1100 коек и проезда Заозерного, – рассказал куратор городского строительного блока.

В округе на данный момент по новой технологии реализован один проект. При таком подходе подрядчик напрямую зависит от качества собственной работы. После окончания строительства он обязан содержать дорогу 8 лет. Кроме того, такой формат строительства объектов позволяет экономить бюджетные средства.

Впервые только в этом году на ремонт дорог будет выделено больше 500 миллионов рублей, что позволит за весенне-летний период одновременно отремонтировать 14 участков. Перечень определяли, как и в предыдущие годы, совместно с жителями. Такого объема работ, как запланирован в этом году, в городе ранее не проводили.

ИСТОЧНИК KP.RU