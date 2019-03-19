2019-03-19T10:59:41+03:00
Происшествия

Жители Югры перевели мошенникам 130 тысяч рублей

Жертвы сами называют пароли преступникам
Алена Кульмухаметова
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Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам. Они сами сообщают коды и пароли, а вскоре с банковских карт списываются деньги.

Так, аналогичным способом были похищены 60 тысяч рублей у 45-летней жительницы Советского. Она назвала лжебанкирам личную информацию и осталась без сбережений.

В Сургуте пострадали две женщины. Будучи уверенными в достоверности информации выполнили указания мошенников и лишились 45 и 75 тысяч рублей.

В Мегионе 63–летний пенсионер также поверил неизвестной злоумышленнице, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Мегионец проследовал к ближайшему банкомату и выполнил операции с картой по указаниям аферистки. После того как разговор прервался и заявитель решил проверить баланс банковской карты выяснилось, что со счета списаны денежные средства на сумму более 14 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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