Жители Югры перевели мошенникам 130 тысяч рублей
Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам. Они сами сообщают коды и пароли, а вскоре с банковских карт списываются деньги.
Так, аналогичным способом были похищены 60 тысяч рублей у 45-летней жительницы Советского. Она назвала лжебанкирам личную информацию и осталась без сбережений.
В Сургуте пострадали две женщины. Будучи уверенными в достоверности информации выполнили указания мошенников и лишились 45 и 75 тысяч рублей.
В Мегионе 63–летний пенсионер также поверил неизвестной злоумышленнице, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Мегионец проследовал к ближайшему банкомату и выполнил операции с картой по указаниям аферистки. После того как разговор прервался и заявитель решил проверить баланс банковской карты выяснилось, что со счета списаны денежные средства на сумму более 14 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU