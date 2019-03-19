СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-19T10:50:53+03:00

В Ханты-Мансийске для старшеклассников проведут «Диалог цивилизаций». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Городской образовательный фестиваль старшеклассников «Диалог цивилизаций» состоится в окружной столице Югры с 25 по 28 марта 2019 года.

На протяжении четырех дней, в ходе политико-правовой социально-экономической игры, которая лежит в основе «Диалога цивилизаций», будут реализованы спортивно-прикладная программа «Школа безопасности», образовательная программа «Школа медиаспециалиста», досуговая программа «Школа творчества», блок социального проектирования «История моей школы». Ребята будут изучать основы экономической деятельности, политико-правовых отношений, журналистской работы, организации проведения культурных мероприятий, обеспечивать безопасность своего игрового государства и отрабатывать полученные навыки на практике.

Одним из блоков фестиваля станет образовательная краеведческая площадка «История государства российского», посвященная празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, где старшеклассников ждет интеллектуальная противостояние «Брейн-ринг», исторические викторины и виртуальные экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU