Мошенники сняли с карты югорчанки деньги, позвонили и попросили ещё

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-19T10:43:46+03:00

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За минувшие дни в дежурную часть полиции Советского района обратились трое местных жителей с заявлениями по факту хищения денег с банковских карт.

Во всех случаях на телефон заявителям позвонили, якобы, представители банков, в которых у них имеется лицевой счёт и сообщили, что банковские карты пользователей заблокированы.

Так, 55-летняя жительница посёлка Таёжный по просьбе звонивших сразу же сообщила номер своей карты и CVC-код на оборотной стороне, после чего с её счёта списались 2355 рублей. Когда же её спросили о том, есть ли у женщины ещё деньги и может ли она закинуть их на карту, потерпевшая поняла, что это мошенники. Она сразу обратилась в банк и заблокировала карту.

60-летний житель посёлка Малиновский также назвал звонившим всю требуемую информацию, коды и пароли, которые приходили на телефон, после чего лишился более 28 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU