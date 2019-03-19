СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-19T10:13:10+03:00

Биатлонисты из Нижневартовска привезли с Универсиады-2019 семь наград. Фото с портала администрации города Нижневартовск

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Югорчане достойно выступили на Универсиаде -2019, которая прошла в Красноярске с 2 по 12 марта. Всего за награды боролись две тысячи спортсменов из 58 стран мира.

По результатам всех состязаний команда России заняла I место, завоевав 112 медалей: 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Жители региона вошли в сборные России по четырем видам спорта: биатлон, лыжные гонки, сноуборд и хоккей. Среди них выступали два биатлониста из Нижневартовска.

Как сообщает портал администрации города Нижневартовск, Екатерина Мошкова завоевала четыре награды: в женском спринте на 7,5 км (I место), в гонке преследования (I место), в масс-старте на 12,5 км (I место) в личной гонке на 15 км (II место).

Никита Поршнев добавил в «копилку» побед еще три награды: за в индивидуальной гонке на 20 км (I место), в гонке преследования на 12,5 км (II место), в мужском спринте на 10 км (III место).

ИСТОЧНИК KP.RU