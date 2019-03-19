СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-19T09:25:49+03:00

В Ханты-Мансийске готовятся к паводку. Фото с сайта администрации города

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Ханты-Мансийск продолжает освобождаться от от самых обильных осадков за последние 126 лет в истории его метеонаблюдений.

По предварительной данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в апреле в Югре средняя температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Необходимо также отметить, что запасы воды в снежном покрове на территории югорской столицы в 2 раза превышают показатель 2018 года (2019 г. – 141 мм, 2018 г. – 70 мм), снегозапасы больше нормы на 26%.

Учитывая эти факторы, в Ханты-Мансийске утвержден план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска льда и паводковых вод, приведены в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий.

С целью снижения рисков затопления территории утвержден график по вывозу снежных масс. С начала зимнего сезона на полигон уже вывезено более 800 тысяч кубометров снега, значительная часть которых переработана на снегоплавильном пункте.

На сегодняшний день в рамках подготовки к противопаводковым мероприятиям окружного центра подготовлены к работе все канализационные насосные станции, прочищено и пропарено 100% коллекторов, водопропускных труб (закрытого типа) и более 25 % кюветов и железобетонных лотков. Всего в период таяния снега будут задействованы 30 аварийных бригад (более 300 человек), оснащенных более 20 единицами спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU