В Сургуте за поножовщину задержан уроженец Дагестана

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-19T08:54:12+03:00

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Полицейские Сургута задержали ранее судимого за кражи и наркотики уроженца Дагестана, который напал с ножом на знакомого.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от медиков о том, что оказана помощь 25-летнему мужчине с ножевым ранением.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативники. Выяснилось, что потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья у мужчин произошел конфликт, во время которого подозреваемый схватил нож и нанес ему ранение, после чего забрал орудие и скрылся. В настоящее время потерпевший находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

По горячим следам оперативники задержали преступника. Он скрывался у своих родственников.

Злоумышленник оказался уроженцем республики Дагестан 1995 года рождения, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Нож он выбросил на одной из улиц, пытаясь скрыть доказательства, но в ходе проведения розыскных мероприятий, полицейским удалось найти улику.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU