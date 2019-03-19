Митинг-концерт в Ханты-Мансийске посетили 1600 человек

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-19T08:44:44+03:00

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В Ханты-Мансийске прошел митинг-концерт, посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией. На центральной площади города собрались почти 1600 человек.

Накануне вечером в Ханты-Мансийске в большом концертном зале КДЦ «Октябрь» состоялся Гала-концерт II открытого городского конкурса патриотической песни «Вера. Величие. Память», посвященный воссоединению Крыма с Россией. В нем представили лучшие творческие номера участников, а также станут известны имена победителей и призеров конкурса.

Напомним, что 18 марта отмечается в нашей стране как День воссоединения Крыма с Россией. Это праздник национальной гордости, объединивший миллионы людей. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU