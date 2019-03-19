2019-03-19T08:37:59+03:00
Происшествия

В Сургуте из-за стрельбы на свадьбе был объявлен план «Перехват»

У парковки культурного центра обнаружили шесть гильз [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте из-за стрельбы на свадьбе был объявлен план «Перехват». Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте из-за стрельбы на свадьбе был объявлен план «Перехват». Фото с сайта pixabay.com
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В Сургуте задержан участник стрельбы у культурного центра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как сообщает паблик «О, Сургут» в социальной сети ВКонтакте, пальбой из автомата 31-летний житель Сургута решил отметить собственную свадьбу. Выстрели были произведены из автомата на парковке одного из культурных центров. Очевидцы инцидента сразу же вызвали полицию, но к тому времени зачинщики успели скрыться.

Полицейские на месте происшествия нашли шесть гильз и объявили план «Перехват». Преступника удалось задержать. Он свою вину признал. У него был изъят охолощенный автомат, который не является огнестрельным оружием. Однако в отношении новоиспечённого молодожёна возбуждено уголовно дело по статье «Хулиганство».

В Сургуте жених устроил пальбу из автомата во время свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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