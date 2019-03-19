СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-19T08:01:32+03:00

В Югре водитель снегохода врезался в «скорую». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось в посёлке Октябрьское Югры.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:10 на улице 50 лет Победы в поселке Октябрьское 35-летний водитель, управляя снегоходом «Ямаха»,выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд» - карету скорой медицинской помощи.

В результате происшествия, водитель снегохода и пассажир автомобиля «Форд» получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

Задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU