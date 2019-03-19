СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-19T07:45:28+03:00

Беспризорный подросток из Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

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С угрозами отобрал телефон у взрослого мужчины и скрылся с места преступления подросток из Нижневартовска. На парня завели уголовное дело.

Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в открытом хищении чужого имущества с применением насилия и угрозой его применения.

В ночь на 17 марта несовершеннолетний, находясь около дома № 14 по улице Комсомольский Бульвар города Нижневартовска он похитил у прохожего сотовый телефон.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По данным следствия, подозреваемый нигде не учится и не работает, характеризуется посредственно, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Следователи изучат условия проживания и воспитания несовершеннолетнего, дадут оценку действиям либо бездействию органов системы профилактики, а также родителей подростка.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU