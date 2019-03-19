СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-19T07:18:07+03:00

Погода в Югре 19 марта: солнечно и прохладно. Фото с сайта pixabay.com

По ночам местами столбики термометров опускаются до -18 градусов

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Во вторник 19 марта в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,-2 градусов, местами -5,-10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,-1 градусов.

В Сургуте преимущественно ясная и без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -8 градусов.

В Нижневартовске ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU