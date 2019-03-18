2019-03-18T16:00:40+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоится слёт юнармейцев

Вступить в их ряды может любой школьник
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоится слёт юнармейцев. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске состоится слёт юнармейцев. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Слет юнармейских отрядов образовательных организаций города Ханты-Мансийска состоится с 25 по 28 марта 2019 года. Его участниками станут более 80 юных участников движения из 9 школ города.

В рамках слета для учащихся 6-7 классов, вступивших в ряды местного отделения Юнармии, будет проведена образовательная программ «Отечество», включающая в себя несколько блоков: строевая подготовка, сборка-разборка автомата, туристские навыки, ориентирование, оказание первой медицинской помощи, стрельба из пневматической винтовки, самооборона.

Также юнармейцы смогут поучаствовать в военизированных эстафетах, пообщаться с представителями специальных служб, отработать полученные навыки на практике и проявить себя в военно-спортивной игре «Зарничка».

Юнармейское движение создано в 2016 г. по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. «Юнармия» призвана объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой молодежи, военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В ряды движения уже вступили около 320 тысяч детей со всей страны.

Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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