2019-03-18T15:52:54+03:00
Происшествия

В Сургуте задержан похититель автомобильных колёс

Ранее молодой человек уже был судим
Алена Кульмухаметова
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Накануне в полицию Сургута обратился 51-летний местный житель и заявил о краже автомобильных колес.

На место происшествия были направлены оперативники Выяснилось, что днём неизвестный, находясь в подъезде одного из домов по улице Маяковского с общего балкона второго этажа похитил четыре автомобильных колеса стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сургутскими полицейскими задержан подозреваемый 21-летний житель города, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Злоумышленник пояснил, что пришел к другу, которого не оказалось дома. Тогда молодой человек решил пройтись по этажам и посмотреть, что дорогостоящего хранится без присмотра. Обнаружив автомобильные колеса, похитил и продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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