2019-03-18T15:40:08+03:00
Общество

В Югре встречают «Крымскую весну»

Главная площадка — центральная площадь Ханты-Мансийска
Алена Кульмухаметова
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В Югре встречают «Крымскую весну». Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыВ Югре встречают «Крымскую весну». Фото с сайта правительства ХМАО-Югры
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День воссоединения Крыма с Россией встречают во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. 18 марта повсюду проходят молодежные флешмобы, фестивали национальных кухонь, выставки товаров крымских производителей, исторические часы и уроки, спортивные состязания.

Как сообщает портал правительства Югры, главная площадка — центральная площадь Ханты-Мансийска, здесь сегодня — праздничный концерт. А вечером — гала-концерт II открытого городского конкурса патриотической песни «Вера. Величие. Память».

Всего по округу состоялись 160 мероприятий, посвящённых «Крымской весне».

Добавим, что отношения Югры и Крыма активно развиваются с 2015 года — между субъектами РФ действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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