В Югре встречают «Крымскую весну»
День воссоединения Крыма с Россией встречают во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. 18 марта повсюду проходят молодежные флешмобы, фестивали национальных кухонь, выставки товаров крымских производителей, исторические часы и уроки, спортивные состязания.
Как сообщает портал правительства Югры, главная площадка — центральная площадь Ханты-Мансийска, здесь сегодня — праздничный концерт. А вечером — гала-концерт II открытого городского конкурса патриотической песни «Вера. Величие. Память».
Всего по округу состоялись 160 мероприятий, посвящённых «Крымской весне».
Добавим, что отношения Югры и Крыма активно развиваются с 2015 года — между субъектами РФ действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU