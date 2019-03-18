В Ханты-Мансийск снегопад установил феноменальный рекорд

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-18T15:25:57+03:00

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Рекордом за всю 126-летнюю историю метеонаблюдений в городе был установлен в минувшие дни в Ханты-Мансийске. 15 марта текущего года всего за один день выпало 26 мм осадков.

Только за последние сутки в Ханты-Мансийске выпало 112% осадков от месячной нормы.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин проинформировал о принятых мерах по ликвидации последствий обильного снегопада:

- В городе был введен режим повышенной готовности, создан оперативный штаб, привлечена дополнительная техника, не только муниципальная, но и государственная, и частная. На улицах работают 118 единиц снегоуборочной техники. Привлечены все управляющие компании, работают представители коллективов муниципальных предприятий и учреждений, которые не задействованы в основном производственном процессе.

В уборке снега принимали участие почти 900 работников учреждений социальной сферы и 350 волонтеров. Из муниципального бюджета выделено дополнительно 5 млн рублей. Организовано круглосуточное дежурство первых руководителей предприятий и организаций.

- Вывоз снега увеличен в два раза: обычно мы вывозим 4-6 тысяч кубических метров, сейчас до 10 тысяч кубометров, - рассказал Глава города. - Мы приняли решение, что полигон принимает снежные массы от управляющих компаний в течение недели на безвозмездной основе. Кроме того, мы вывозим снег из жилых кварталов силами муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. Такой режим будет действовать в течение недели.

По словам начальника Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольги Волковской, 15 марта был побит рекорд по выпавшим осадкам за всю 126-летнюю историю метеонаблюдений в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU