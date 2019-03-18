Нетрезвых югорчан за оскорбления полицейских будут трудоисправлять

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-18T15:00:40+03:00

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Два жителя Советского района «наговорили» на уголовное дело. Теперь за оскорбление полицейских им предстоит ответить трудом и деньгами.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в конце февраля прошлого года нарядом отделения патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Советскому району в поселке Пионерский выявлен факт административного правонарушения 51-летним местным жителем.

При доставлении нетрезвого югорчанина для прохождения медицинского освидетельствования он оскорбил стражей порядка.

Также в марте 2016 года 30-летний житель поселка Коммунистический, будучи пьян, публично выражался в адрес полицейского грубой нецензурной бранью и оскорбительными словами.

В настоящее время мужчины осуждены и признаны виновными по статье «Оскорбление представителя власти». Им назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 и 360 часов.

Также по решению Советского районного суда мужчинам предстоит возместить моральный вред, причиненный своими действиями полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU