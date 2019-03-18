Нетрезвых югорчан за оскорбления полицейских будут трудоисправлять
Два жителя Советского района «наговорили» на уголовное дело. Теперь за оскорбление полицейских им предстоит ответить трудом и деньгами.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в конце февраля прошлого года нарядом отделения патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Советскому району в поселке Пионерский выявлен факт административного правонарушения 51-летним местным жителем.
При доставлении нетрезвого югорчанина для прохождения медицинского освидетельствования он оскорбил стражей порядка.
Также в марте 2016 года 30-летний житель поселка Коммунистический, будучи пьян, публично выражался в адрес полицейского грубой нецензурной бранью и оскорбительными словами.
В настоящее время мужчины осуждены и признаны виновными по статье «Оскорбление представителя власти». Им назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 и 360 часов.
Также по решению Советского районного суда мужчинам предстоит возместить моральный вред, причиненный своими действиями полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU