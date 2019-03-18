СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-18T14:53:08+03:00

В Когалыме за выходные вывезли восемь тысяч кубометров снега. Фото с сайта администрации города Урай

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Мероприятия по уборке и вывозу снега в Когалыме продолжаются. Работы не прекращались и в выходные дни. Привлечена техника подрядных организаций. С пятницы по воскресенье из города вывезено более восьми тысяч кубометров снега.

По данным администрации города, сегодня техника работает по улицам Дружбы Народов, Мира, Сибирская, в районе д.с. «Солнышко». Во дворах работы ведутся согласно графику - по ул. Дружбы Народов, 26б, 28; Олимпийская, 17, 17а.

На борьбу со снежной стихией нужно мобилизировать все имеющиеся ресурсы в городе», — подчеркнул глава города на оперативном совещании с руководителями предприятий

До обильных снегопадов на территории Урая работали 11 единиц снегоуборочной техники, а к выходным эта цифра увеличилась до 36 единиц. Также для обеспечения порядка на придомовых территориях управляющими компаниями и товариществами собственников жилья были задействованы 167 человек.

Вывоз снега из города запланирован после окончания сильного бурана. Координацией этой работы занимаются специалисты Управления ЖКХ города Урай.

ИСТОЧНИК KP.RU