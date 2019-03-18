СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-18T14:33:17+03:00

В Кондинском районе задержан угонщик, который попал в ДТП. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Жительница Кондинского районе не обнаружила на привычном месте свой автомобиль и обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Кондинского района обратилась жительница села Половинки заявлением об угоне автомобиля «Лифан».

Оперативники обнаружили угнанное авто в кювете в нескольких десятках километров от населенного пункта.

По подозрению в совершении преступления оперативниками был задержан 28-летний неработающий местный житель. Установлено, что молодой человек ранее уже был неоднократно судим за совершение двух угонов авто и грабежа.

Как пояснил задержанный, он пришел домой к своим знакомым односельчанам. Заметив на видном месте ключи от автомобиля, он незаметно похитил их. Воспользовавшись моментом, молодой человек сел в авто и поехал в соседний город. По дороге, подозреваемый не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины.

Отметим, что несколько месяцев назад подозреваемый вернулся домой по отбытию наказания в колонии.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU