2019-03-18T14:20:25+03:00
Общество

Партию контрафактных духов изъяли в Нижневартовске

У предпринимателя отсутствовали договоры с правообладателями данных товарных знаков
Алена Кульмухаметова
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Партию контрафактных духов изъяли в Нижневартовске. Фото с сайта pixabay.comПартию контрафактных духов изъяли в Нижневартовске. Фото с сайта pixabay.com
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Очередной рейд по магазинам таможенников принес результат. В одной из торговых точек была изъята партия духов с логотипами известных марок.

Как сообщили таможенники, духи с нанесенными логотипами известных фирм Chanel, Dior, Lacoste, Воss, D&G, Versace, Gucci реализовывались в одном из городских магазинов. У предпринимателя отсутствовали договоры с правообладателями данных товарных знаков.

Все товары изъяты сотрудниками полиции. На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

Убытки, которые терпят потребители, приобретающие некачественную продукцию, очень трудно выразить в конкретных цифрах. Так, например, пользование контрафактными духами помимо финансовых потерь может разочаровать в отсутствии стойкого аромата, и даже причинить вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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