В Нижневартовске судят югорчанина за кражу четверть миллиона рублей с чужой карты
Он тратил деньги несколько дней
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Накануне прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба.
Согласно материалам дела, в августе 2018 года злоумышленник, завладев банковской картой потерпевшего, на протяжении нескольких дней совершал с её помощью покупки. Таким образом, были потрачены свыше 230 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения сроком до 6 лет - сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU