В Нижневартовске судят югорчанина за кражу четверть миллиона рублей с чужой карты

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-18T13:59:34+03:00

Он тратил деньги несколько дней

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Накануне прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба.

Согласно материалам дела, в августе 2018 года злоумышленник, завладев банковской картой потерпевшего, на протяжении нескольких дней совершал с её помощью покупки. Таким образом, были потрачены свыше 230 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения сроком до 6 лет - сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU