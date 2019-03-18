Следователи Югры при раскрытии убийства в Ванзевате выявили ещё одно жуткое преступление
Расследование убийства предпринимателя из посёлка Ванзеват Белоярского района подходит к завершению. Следователи выяснили причину преступления и ужаснулись.
Как сообщалось ранее, тело предпринимателя было обнаружено 24 февраля в его доме с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении убийства задержан 35-летний житель Вологодской области, работавший на принадлежавшей убитому производственной базе. Первой причиной убийства считалось, что отмщение. Местные жители сообщали, что предприниматель жестоко обращался со своими работниками: не кормил, избивал и держал в положении «рабов».
Однако правоохранителям удалось установить мотив преступления и раскрыть еще одно убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU