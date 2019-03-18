2019-03-18T13:53:07+03:00
Происшествия

Следователи Югры при раскрытии убийства в Ванзевате выявили ещё одно жуткое преступление

«Раб» застрелил своего хозяина, чтобы скрыть расправу над работником
Алена Кульмухаметова
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Следователи Югры при раскрытии убийства в Ванзевате выявили ещё одно жуткое преступление. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыСледователи Югры при раскрытии убийства в Ванзевате выявили ещё одно жуткое преступление. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Расследование убийства предпринимателя из посёлка Ванзеват Белоярского района подходит к завершению. Следователи выяснили причину преступления и ужаснулись.

Как сообщалось ранее, тело предпринимателя было обнаружено 24 февраля в его доме с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении убийства задержан 35-летний житель Вологодской области, работавший на принадлежавшей убитому производственной базе. Первой причиной убийства считалось, что отмщение. Местные жители сообщали, что предприниматель жестоко обращался со своими работниками: не кормил, избивал и держал в положении «рабов».

Однако правоохранителям удалось установить мотив преступления и раскрыть еще одно убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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