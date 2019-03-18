2019-03-18T12:59:19+03:00
Происшествия

Два жителя Ханты-Мансийска пострадали от действий интернет-мошенников

Злоумышленники выманили пароли и коды у жертв
Алена Кульмухаметова
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Два жителя Ханты-Мансийска пострадали от действий интернет-мошенниковДва жителя Ханты-Мансийска пострадали от действий интернет-мошенниковФото: Татьяна Коркина
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Жители Ханты-Мансийска продолжают попадать на уловки мошенников. Так за один день было зарегистрировано сразу два преступления в этой сфере.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 37-летняя югорчанка на сайте бесплатных объявлений разместила информацию о продаже автомобиля. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и предложил внести предоплату. Женщина сообщила звонившему номер банковской карты. Однако мужчина потребовал сообщить еще и СМС-код, пришедший продавцу на телефон, мотивируя тем, что без данного кода перевод невозможен. Женщина послушно выполнила просбу, а вскоре с её карты списались более 34 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал 35-летний мужчина, которому в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от имени брата. Родственник просил денег. Только перечислив на указанный злоумышленником номер банковского счета восемь тысяч рублей, мужчина догадался позвонить брату. Тот его заверил, что в деньгах не нуждается и сообщений в социальных сетях своему родственнику не отправлял.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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