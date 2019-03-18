2019-03-18T12:53:48+03:00
Общество

Одежду сомнительного качества обнаружили таможенники в магазинах Нижневартовска

Поставщики окажутся в «чёрных списках»
Алена Кульмухаметова
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Одежду сомнительного качества обнаружили таможенники в магазинах Нижневартовска. Фото с сайта администрации города НижневартовскОдежду сомнительного качества обнаружили таможенники в магазинах Нижневартовска. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В торговых точках, расположенных на территории Нижневартовска, сотрудники полиции и таможни продолжают выявлять контрафактную продукцию.

Только с начала года проведено два рейда, во время которых представители правоохранительных органов выявили около 200 единиц различной продукции сомнительного качества и происхождения.

- Среди выявленных товаров с признаками контрафакта – верхняя одежда, нижнее белье и другие предметы гардероба известных брендов. В настоящее время направлены запросы правообладателям для оценки экономического ущерба от реализации данных товаров. Решается вопрос о привлечении предпринимателей к ответственности в рамках действующего законодательства, – рассказал начальник Нижневартовского таможенного поста Дмитрий Мухамадеев.

Сотрудникам Роспотребнадзора также с начала года удалось выявить два факта фальсифицированной продукции.

- В прошлом году появилась лаборатория в Сургуте, которая позволяет изучить состав масла, молока и сделать выводы о подлинности продукта. Когда мы начинаем разбираться, то выясняем, что прежде чем продукт дошел до конечного потребителя, он побывал у пяти посредников, а фирма-изготовитель оказывается фирмой-однодневкой, - рассказала начальник Роспотребнадзора Нижневартовска, Нижневартовскому району и Мегиону Ольга Герасимова.

По словам экспертов, состав фальсифицированной продукции не соответствует наименованию пищевого продукта – в исследуемых образцах установлено наличие и завышенное содержание растительных жиров. Руководителям организаций торговли и общественного питания рекомендуют проверять своих поставщиков через специализированные базы и не сотрудничать с теми, которые оказались в «черных списках». Он размещен на сайте федерального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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