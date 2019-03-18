Югорчане получили гранты на развитие своих проектов

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-18T12:27:15+03:00

Наибольшее число победителей было выявлено в номинации «Здоровый образ жизни и спорт»

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Победителями регионального конкурса молодежных проектов стали 29 молодых жителей Югры.

Они получили гранты от 10 до 100 тысяч рублей. Общая сумма грантов составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

Самый крупный грант в размере 100 тысяч рублей получили 5 проектов. Так, в номинации «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание» отмечены проекты «Архивный десант» Дмитрия Новожилова из поселка Каркатеевы и «Создание серии интерактивных площадок «Прикоснись к истории» Алены Михайловой из Югорска.

В номинации «Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений» лучшим признан проект «Фестиваль национальных культур, спорта и ремесел «ЭТНОГРАД-2019» Анны Дорофеевой из Нягани.

Проект «Фестиваль семейного волонтерства «#ДобрыйДом» Зили Амирхановой из Нефтеюганского района одержал победу в номинации «Молодые семьи». В номинации «Творчество» лидером стал проект «Открытый фестиваль КВН «Оранжевый диплом» Александра Власова из Нягани.

Наибольшее число победителей было выявлено в номинации «Здоровый образ жизни и спорт». Здесь семь проектов получили гранты от 22 500 до 60 000 рублей.

Стоит отметить, что всего для участия в конкурсе молодежных проектов было заявлено 147 проектов на самые разнообразные темы. 137 из них были допущены к очной защите.

ИСТОЧНИК KP.RU