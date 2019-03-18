2019-03-18T11:56:14+03:00
Происшествия

Жительница Пыть-Яха на сайте сладких товаров была обманута

Мошенники взломали электронную почту
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жительница Пыть-Яха на сайте сладких товаров была обманута. Фото с сайта pixabay.comЖительница Пыть-Яха на сайте сладких товаров была обманута. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Проверенный сайт, через который югорчанка более трёх лет заказывала сладости, подвёл её. Деньги ей никто не вернул.

Накануне, в дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 43-летняя женщина. Со слов пострадавшей с 2015 года на сайте «Мёд и Конфитюр России оптом» заказывала сладкие товары. Заказ женщина оплачивала переводом на разные банковские счета, которые приходили на ее электронную почту.

Накануне при оформлении очередного заказа потерпевшей на электронную почту пришел счет на 20 тысяч рублей и номер карты для оплаты, который заявительница оплатила онлайн-переводом. По истечении трех дней, когда не пришел факт подтверждения оплаты, потерпевшая позвонила на горячую линию сайта и выяснила, что никакой переписки с потерпевшей они не вели и предположили, что их почту взломали.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте во дворах идет работа по организации одностороннего движения
В Когалыме задержан романтик за кражу денег с чужой карты
До старта Югорского лыжного марафона осталось менее трех недель
Жуткий авитаминоз толкнул сургутянина на кражу в аптеке
В Югре наградили лучших педагогов
В Сургутском районе расследуют поножовщину, в которой погиб мужчина
В Нижневартовске средь бела дня на мужчину напал подросток
В минувшие выходные в Югре в девяти ДТП пострадали 13 человек
В Югре стартовала акция «Безопасные весенние каникулы в Югре»
В Нефтеюганске стройфирма задержала зарплату сотруднице
Погода в Югре 18 марта: похолодание и небольшой снег
Житель Лангепаса может сесть на 10 лет за хранение наркотиков
В Югорске полицейские поймали мужчину с наркотиками
Погода в Югре 17 марта: местами пройдёт умеренный снег
В Югре начал подготовку к паводковому периоду
В Ханты-Мансийске власти ввели режим повышенной готовности
Жители Ханты-Мансийска вышли на уборку снега в помощь коммунальщикам
Две югорчанки осуждены за ложный донос
Погода в Югре 16 марта: снегопад и сильный ветер
В Ханты-Мансийске на борьбу со снегом вышли 300 дворников с лопатами
Югорчане празднуют приход «Крымской весны»