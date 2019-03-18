Жительница Пыть-Яха на сайте сладких товаров была обманута

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-18T11:56:14+03:00

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Проверенный сайт, через который югорчанка более трёх лет заказывала сладости, подвёл её. Деньги ей никто не вернул.

Накануне, в дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 43-летняя женщина. Со слов пострадавшей с 2015 года на сайте «Мёд и Конфитюр России оптом» заказывала сладкие товары. Заказ женщина оплачивала переводом на разные банковские счета, которые приходили на ее электронную почту.

Накануне при оформлении очередного заказа потерпевшей на электронную почту пришел счет на 20 тысяч рублей и номер карты для оплаты, который заявительница оплатила онлайн-переводом. По истечении трех дней, когда не пришел факт подтверждения оплаты, потерпевшая позвонила на горячую линию сайта и выяснила, что никакой переписки с потерпевшей они не вели и предположили, что их почту взломали.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU